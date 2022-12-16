شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعي لمواصلة الانتصارات أمام البنك الأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالى جوسفالدوا فيريرا مواجهة قوية أمام البنك الأهلى في المباراة المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الندية بينهما في ظل القيادة الفنية الجديدة للبنك مع حلمى طولان.

ومنح فيريرا لاعبيه تعليماته الفنية الخاصة وطالبهم بتنفيذها وعدم الخروج عن قواعد الخطة المتفق عليها من أجل تفادى الأخطاء التي من شأنها التأثير على نتيجة اللقاء كما شدد عليهم بضرورة التركيز واستغلال أنصاف الفرص بالشكل الأمثل وعدم التهاون أمام مرمى الخصم وترك الاستحواذ لهم من أجل مواصلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط للتقدم في جدول ترتيب الدورى.

وقدم لاعبو الزمالك وعداً لـ مدربهم "فيريرا" بتنفيذ رؤيته الفنية داخل الملعب مؤكدين له تقديرهم لحجم المسئولية من أجل مواصلة مشوار الحفاظ على درع الدورى الذى حققه الفارس الأبيض في الموسمين الماضيين على التوالى كما عاهدوا أنفسهم على بذل أقصى جهد من أجل الفوز واقتناص نقاط المباراة خصوصاً أن المباراة تعد صعبة للغاية في ظل رغبة كل فريق في الظفر بنقاطها.

وتهللت أسارير الجهاز الفني بمشاركة أحمد فتوح ظهير الفريق الأيسر في التدريبات الجماعية التي أقيمت خلال اليومين الماضيين ليتأكد من جاهزية اللاعب من خوض اللقاء بعدما اشتكى من الشد العضلى في المباراة الماضية أمام بيراميدز ولم يستكملها وخرج مصاباً.

ويجرى فيريرا بعض التغييرات التكتيكية فى تشكيلة الفريق وخاصة فى منطقة وسط الملعب بعد عودة محمد أشرف روقا لمنطقة الوسط بعد انتهاء إيقافه فى ظل وجود أكثر من لاعب فى نفس المنطقة وهم إمام عاشور الذى يعد الخيار الأول للبروفيسور بالإضافة لكل من عمرو السيسى ونبيل عماد دونجا والذى شارك فى اللقاء الأول له مع الفريق أمام بيراميدز فى المباراة الماضية .

من المقرر أن يقوم فيريرا بتغيير خطته والتى خاض بها لقاء بيراميدز بالإعتماد على إمام عاشور فى الشق الهجومى على أن يعود محمد أشرف روقا لمنطقة الوسط بصحبة عمرو السيسى على أن يكون نبيل دونجا إحتياطى إستراتيجى، مع عدم الاستقرار على اللاعب الذى يقود الهجوم سواء يوسف حسن الذى بدأ المباراة الماضية أو عودة التونسي سيف الدين الجزيرى للتشكيلة الأساسية.

ومن المتوقع أن يخوض فيريرا المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حمزة المثلوثى- حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد فتوح،خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد مصطفى زيزو ،خط الهجوم: يوسف حسن.

على الجانب الأخير يبحث حلمى طولان عن تحقيق أول انتصار له مع البنك الأهلى بعد توليه رأس القيادة الفنية حيث تعادل الفريق سلبياً في المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدى، الأمر الذى يكسب المباراة طابع الإثارة والصعوبة خصوصاً أن طولان التقى مع فيريرا سابقاً وقت قيادته لإنبى واستطاع إحراجه وتحقيق الانتصار عليه.

ومن المتوقع أن يدخل البنك الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: محمد أبو جبل ،خط الدفاع .. أحمد ياسين _ أمير مدحت _ أحمد العش _ أسامة إبراهيم _ إسحاق يعقوبو ،خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ كريم بامبو _ رزاق سيسيه،خط الهجوم.. موسي دياوارا .