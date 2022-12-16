شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى فيوتشر للحفاظ على العلامة الكاملة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره فيوتشر في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية، نظراً لقوتها.

وحقق الأهلي الفوز في أول ستة جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 18 نقطة بعدما لعب 6 مباريات فاز بها جميعاً وسجل 13 هدفا وتلقت شباكه هدفين ، في المقابل يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

وفاز الاهلى على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل فيوتشر مع الاسماعيلى سلبياً في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث للمسابقة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة فيوتشر، مؤكداً على ضرورة مواصلة قطار الانتصارات في الدوري لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة التزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار عدم تنفيذ تعليماته الفنية مثلما حدث في مباراة زعيم الثغر الأخيرة.

ويعول كولر على الروح القتالية التي ظهرت على لاعبيه منذ توليه المسئولية بخلاف الصلابة الدفاعية، حيث لم يستقبل سوى 3 أهداف على مدار 10 مباريات متتالية كما سجل الأهلي 20 هدف بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف في المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد.

ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للفريق الأحمر في 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الاهلي قبل انطلاق الموسم.

ويغيب عن الاهلى في مباراة فيوتشر بيرسى تاو و طاهر محمد طاهر وعمار حمدى بسبب الإصابة فيما يغيب محمود كهربا للإيقاف.

في المقابل ، طالب على ماهر المدير الفني لفيوتشر لاعبيه بضرورة تجنب الأخطاء الدفاعية أمام الاهلى واستغلال أنصاف الفرص لهز شباك محمد الشناوى لضمان الحفاظ على سجلهم خالياً من الهزائم هذا الموسم.

يستعيد فريق فيوتشر، خدمات مدافعه سعد الدين سمير، أمام الأهلي، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف بسبب تراكم الإنذارات والتي تسببت في غيابه عن اللقاء الماضي أمام الاسماعيلي.

ويراهن على ماهر على نجومه المتألقين جنش وعمر كمال وبوبو ومحمد فاروق وعبد الكبير الوادى وغنام محمد وناصر ماهر.