شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث اليوم عن الفوز الأول أمام بيراميدز فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الإسماعيلى بقيادة أيمن الجمل في الثالثة إلا ربع مساء اليوم الجمعة، فريق بيراميدز على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الإسماعيلى المباراة بعد التعادل السلبى مع فيوتشر بدون أهداف في الجولة الماضية، فيما سقط فريق بيراميدز أمام الزمالك بهدف في نفس الجولة.

ويسعى أيمن الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلى، إلى قيادة الدراويش لتحقيق أول فوز له في الدورى هذا الموسم وانتشال الفريق من المراكز المتأخرة، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز على خطف الثلاث نقاط والقتال من أجل تحقيق الفوز، وحذر المدافعين من خطورة ماهجمى بيراميدز خاصة رمضان صبحى ومصطفى فتحى والجنوب أفريقي فخرى لاكاى.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 3 نقاط من 6 مباريات، جمعها من 3 تعادلات و3 هزائم ولم يتذوق الفريق أي انتصار حتى الآن، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلوا 6 أهداف.

في المقابل، طالب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز، اللاعبين بنسيان مباراة الزمالك والتركيز على عودة الانتصارات وحصد النقاط من أرض الإسماعيلية، وحذر اللاعبين من انتفاضة فريق الإسماعيلى خاصة بعد الأداء الجيد أمام فيوتشر في المباراة السابقة، ويدرس المدرب إعادة عبدالله السعيد للفريق والاكتفاء بعقوبة الـ500 ألف جنيه الموقعة عليه بعد مشادته مع مصطفى فتحى.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس في جدول الدورى برصيد 11 نقطة جمعها في 6 مباريات، حيث حقق الفوز في 3 مواجهات والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلوا هدفين.