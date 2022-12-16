الامارات | نهائي كأس العالم مهدد بالتأجيل.. فيروس الإبل ينتشر بطريقة غير معروفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت مباراة نهائي كأس العالم 2022 المقرر أن تجمع الأرجنتين مع فرنسا الأحد المقبل مهددة بالتأجيل عقب حالات الإصابة بفيروس الإبل التي ضربت معسكر "الديوك" إذ وصل عدد الحالات حتى الآن إلى 3 لاعبين.



وغاب كل من أدريان رابيو ودايو أوباميكانو وكينغسلي كومان عن مواجهة منتخب المغرب في نصف النهائي الأربعاء الماضي، بعدما أصيبوا بعدوى قوية، ليقرر "الديوك" عزل اللاعبين الثلاثة عن بقية زملائهم في الفريق.



وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن جميع أعضاء منتخب فرنسا سيخضعون لفحص واختبار فيروس الإبل قبل خوض المباراة المرتقبة أمام الأرجنتين.

وقد يشهد النهائي السيناريو الأسوأ وهو تأجيل المباراة في حال تزايد أعداد المصابين بفيروس الإبل في صفوف منتخب فرنسا.



وأظهر بحث جديد أن استمرار متلازمة الشرق الأوسط التنفسية في شبه الجزيرة العربية ناتج عن تكرر الطفرات في السلالات الجديدة من الفيروس الذي تحتضنه الإبل.



فيروس الإبل هي التهاب الجهاز التنفسي الفيروسي الناتج عن فيروس كورونا وقد تتراوح أعراضه بين معتدلة إلى حادة ومنها الحمى والسعال والإسهال وضيق النفس، وعادة ما يكون المرض أكثر حدة لدى الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى. قد ثبت أن لدى الإبل أجسام مضادة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية-فيروس كورونا ولكن لم يتم تحديد المصدر الأساسي للإصابة الإبل به.



ويعتقد أن إصابة الإبل به مرتبطة بانتشاره إلى البشر بطريقة غير معروفة، ويتطلب انتشاره بين البشر عادة اتصال مباشر مع الشخص المصاب ويعتبر انتشاره غير شائع خارج المستشفيات وبالتالي يعتبر خطره على سكان العالم منخفض إلى حدا ما.