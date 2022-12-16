شكرا لقرائتكم خبر عن مستر اولمبيا تجرى التحكيم السرى للأبطال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة عملية التحكيم السرى ببطولة مستر أولمبيا لكمال الأجسام، والتى تقام بولاية لاس فيجاس بمشاركة عدد من اللاعبين المصريين.

ومن المقرر ان يقام التحكيم السرى لفئة وزن 212 بينما يقام النهائي بالإضافة إلى التحكيم السرى للوزن المفتوح الذى يلعب فيه بيج رامى فجر السبت.

ويشارك فى البطولة عدد من اللاعبين المصريين وهم بيج رامى، محمد إمبابى، محمد شعبان، أحمد الحلوانى ومحمد العظيم وأحمد شكرى، بينما انسحب حسن مصطفى لظروف صحية.

وعقد امس الخميس المؤتمر الصحفي للبطولة، بينما ينافس بيج رامى فجر الأحد على ان يقام التحكيم السرى لوزنه فجر السبت