شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يلتقى اليوم مع المصرى في المهمة الأولى للتوأم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق حرس الحدود فى الخامسة مساء اليوم الخميس، نظيره المصرى البورسعيدى على استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم .

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث سقط حرس الحدود أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، فيما سقط المصرى أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يأمل أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود، قيادة الفريق لتحقيق أول فوز له في الدورى والإبقاء على مكانه على رأس الجهاز الفني للفريق، حيث إنه مهدد بالرحيل حال مواصلة النتائج السيئة، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز على إنهاء الهجمات بشكل صحيح، وقام بتصحيح أخطاء المدافعين التي ظهرت في المباريات السابقة.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السابع عشر في جدول الدورى برصيد نقطتين جمعها في 6 مباريات، حيث تعادل في مباراتين والخسارة في 4 مواجهات ولم يحقق الفريق أي فوز، سجل لاعبوه هدفا وحيدا واستقبلوا 6 أهداف.

في المقابل، يسعى حسام حسن المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى، إلى إعادة الفريق لمستواه الطبيعى وتحقيق أول فوز في أول مباراة له من أجل تعديل وضع الفريق في جدول الدورى، وطالب العميد من اللاعبين نسيان المرحلة الماضية والتركيز في التدريبات والقتال على اللعب أساسيا، مؤكدا أن الجميع لديه الفرصة للمشاركة.

ويحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الخامس عشر في جدول الدورى برصيد 6 نقاط جمعها في 6 مباريات، حيث حقق الفوز في لقاء والتعادل في مباراتين والخسارة في 3 مواجهات، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلوا 8 أهداف.