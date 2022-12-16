شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات اليوم في ختام الأسبوع العاشر بالقسم الثانى.. 5 بالقاهرة واثنان بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الثانية والنصف مساء اليوم الجمعة، 7 مواجهات في ختام منافسات الجولة العاشرة من القسم الثانى، 5 مباريات بالقاهرة بين كهرباء الإسماعيلية مع بورتو السويس، السكة الحديد مع الإعلاميين، العبور مع مستقبل وطن، بتروجت مع النصر، إيسترن كومبانى مع زد، ومباراتين في الصعيد بين الفيوم مع ديروط، وملوى مع بترول أسيوط.

في مجموعة القاهرة، يستقبل فريق إيسترن كومبانى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط بقيادة مدربه الجديد محمد صلاح، فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة، في مباراة صعبة وقوية بين الفريقين، حيث يأمل محمد صلاح في تحقيق أول فوز في اول مباراة له مع الدخان، فيما يسعى مجدى عبد العاطى للعودة بالثلاث نقاط من أجل تضييق الفارق مع المتصدر فريق القناة صاحب الـ18 نقطة.

ويستضيف فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمى مجاهد الذى يقبع في المركز السادس برصيد 16 نقطة، فريق الإعلاميين الرابع عشر برصيد 5 نقاط، في مباراة سهلة نسبيا للمدرب أمير عزمى مجاهد لتحقيق الفوز الرابع له مع السكة بعد التعاقد معه، في المقابل يأمل الإعلاميين في تصحيح المسار والخروج بنقطة إيجابية بعد رحيل علاء إبراهيم عن الفريق لسوء النتائج.

ويحل فريق النصر بقيادة طارق السيد الذى يقبع في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط، ضيف على فريق بتروجت بقيادة سيد عيد والذى يحتل المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة، في مباراة يأمل سيد عيد لاقتناص الثلاث نقاط من أجل مواصلة التقدم في جدول الدورى، فيما يأمل طارق السيد في تحقيق الفوز لانتشال النصر من النتائج السيئة.

وفى نفس التوقيت، يلتقى فريق كهرباء الإسماعيلية الثالث عشر برصيد 7 نقاط مع بورتو السويس التاسع برصيد 10 نقاط، والعبور الثامن برصيد 13 نقطة مع مستقبل وطن الأخير بنقطتين.

وفى مجموعة الصعيد، يلتقى فريق الفيوم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط مع ديروط صاحب المركز السادس برصيد 11 نقطة، ويحل فريق بترول أسيوط متصدر جدول مجموعة الصعيد 23 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق ملوى الحادى عشر برصيد 9 نقاط.