شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والبنك الاهلى اليوم الجمعة 16 / 12 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة عصر اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك والبنك الاهلى بالجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

ترتيب الزمالك والبنك الاهلى في جدول الدوريالزمالك، حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري ، خاض 6 مباريات في النسخة الحالية جمع خلالها 14 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف

فيما يحتل البنك الاهلى المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق فوز وحيد وتعادل ثلاثة مرات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

الزمالك يتفوق على البنك الاهلى في القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية للبنك الاهلى 7.88مليون يورو.

نتيجة أخر ظهور للزمالك والبنك الاهلى في الدوري

حقق الزمالك الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى مع المصرى سلبياً في نفس الجولة.

4 مباريات جمعت الزمالك والبنك الاهلى التقى الزمالك والبنك الاهلى في 4 مواجهات سابقة قبل صدام الليلة حقق الفارس الأبيض في مباراتين وتعادل في مثلهم ولم يخسر ، وسجل لاعبيه ثمانية أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

انتهت أول مباراة جمعت الزمالك والبنك الاهلى بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف فيما إنتهت أخر مباراة بين الفريقين بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

25 مباراة لحلمى طولان أمام الزمالك 25 مباراة خاضها حلمى طولان المدير الفني للبنك الاهلى أمام الزمالك قبل صدام الليلة حقق 7 انتصارات وتعادل في 5 مواجهات وتلقى 13 خسارة.