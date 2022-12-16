شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وفيوتشر اليوم الجمعة 16 / 12 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع فيوتشر على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الاهلى وفيوتشر في جدول الدوري

حقق الأهلي الفوز في أول ستة جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 18 نقطة بعدما لعب 6 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 13 هدفا وتلقت شباكه هدفين ، في المقابل يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

نتيجة آخر ظهور للأهلى وفيوتشر في الدوري

فاز الاهلى على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل فيوتشر مع الاسماعيلى سلبياً في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث للمسابقة.

الاهلى يتفوق على فيوتشر في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لفيوتشر 11.23 مليون يورو.

الصدام الثالث بين الاهلى وفيوتشر

التقى الاهلى وفيوتشر في مباراتين قبل صدام الليلة حقق المارد الأحمر الفوز في لقاء وتعادل في مثله ، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

اللقاء الأول بين الاهلى وفيوتشر انتهى بالتعادل الايجابى 1-1 فيما انتهى اللقاء الثانى بفوز الاهلى 4-0.

أرقام كولر مع الاهلى

ويعول السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى أمام فيوتشر على الروح القتالية التي ظهرت على لاعبيه منذ توليه المسئولية بخلاف الصلابة الدفاعية، حيث لم يستقبل سوى 3 أهداف على مدار 10 مباريات متتالية كما سجل الأهلي 20 هدف بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف في المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة وثلاثة أهداف في الاتحاد.

ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للفريق الأحمر في 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الاهلي قبل انطلاق الموسم.