الامارات | البولندي شيمون يدير نهائي كأس العالم بين الارجنتين وفرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عين الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" طاقم تحكيم بولندي بقيادة الحكم البولندي شيمون مارتشييناك "41 عاما" لإدارة المباراة النهائية في كأس العالم 2022 في قطر المقررة الاحد المقبل بين منتخبي الارجنتين وفرنسا وصعد الأخير للمباراة النهائية على حساب المغرب فيما تأهلت الارجنتين بعد الفوز على كرواتيا 3-0.

وعين "فيفا" طاقم تحكيم عربي بقيادة الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم " 35 عاما" لإدارة مباراة منتخبي المغرب وكرواتيا المقررة يوم بعد غد السبت لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع في كأس العالم.

وضم طاقم التحكيم كلا من الحكمين المساعدين طالب المري وسعود أحمد، ويذكر أن منتخب المغرب كان قد خسر من فرنسا بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي فيما خسر منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف نظيفة في ذات الدور.