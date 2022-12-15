شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجمل يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أيمن الجمل، قائمة لاعبيه لملاقاة بيراميدز غدًا الجمعة فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا، على ملعبه بالإسماعيلية فى سابع جولات الدوري العام.

وشهدت القائمة عودة صالح جمعة عقب انتهاء إيقافه من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وضمت قائمة الدراويش 22 لاعبًا وهم:

فى حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم – محمد كوكو.

فى خط الدفاع: عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد نصر – محمد دسوقي – أحمد محسن.

فى خط الوسط: عمر الوحش – عماد حمدي – محمد بيومي – محمد حسن – محمد بن خماسة – محمد مخلوف – محمود الشبراوي – محمد الشامي – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي – صالح جمعه – ياو أنور.

فى خط الهجوم: باسم مرسي – فراس شواط.