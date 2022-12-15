شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات نصف نهائي كأس السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت خلال الساعات الماضية مباريات دور ربع نهائي كأس مصر لكرة السلة رجال ، والتى كان آخرها مباراة الاتحاد السكندري مع القناة والتى اسفرت عن فوز زعيم الثغر وصعوده لنصف النهائي.

وبعد صعود الاتحاد السكندري اكتمل عقد الفرق المتأهلة لنصف النهائي وهى كلا من الاهلى والزمالك و الاتحاد السكندري والجزيرة.

ووفقا لنظام القرعة والبطولة فمن المقرر ان يلتقى الاهلى مع الجزيرة والاتحاد السكندرى مع الزمالك .

من ناحية أخرى أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات بطولة دورى السوبر رجال، على أن ينطلق يوم 16 ديسمبر الجارى وتقام مباريات العودة يوم الاثنين 19 ديسمبر.