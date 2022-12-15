تعين وائل شكر مديرًا لشئون اللاعبيـن بنادى غزل المحلة

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامــة خليــل الموافقة على مذكرة صابر عيد المدير الرياضي للنادي والمشرف العام على فريق الكـرة بتعيين وائل شكر نائبـاً له ومديرًا لشئون اللاعبيـن.

و من جانب أخر منح بابا فاسيليو لاعبى فريق غزل المحلة راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 قبل الاستعدادا لمواجهة فيوتشر فى بطولة الدورى المصرى الممتاز لتجنب الارهاق و الاصابات .

وكان حقق فريق غزل المحلة أمس الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 2/3 ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و التى أقيمت على ستاد المحلة .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 16 نقطة حيث حقق الفوز فى 5 مباريات و التعادل فى مباراة و الهزيمة فى مثلها .