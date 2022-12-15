شكرا لقرائتكم خبر عن نادر قمر الدولة حكما لمباراة البنك والزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة البنك الأهلي والزمالك إلى الحكم نادر قمر الدولة في المباراة المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاون قمر الدولة كل من أحمد صلاح وهاني خيري ومحمود ناصف ومحمود الدسوقي حكم فيديو وشريف محمد عبد الله حكم مساعد فيديو.

ويدير مباراة الحرس والمصري في الجولة السابعة كل من وائل فرحان وهاني العراقي ومحمد مجدي الشيخ وإبراهيم محمد ومحمود ناجي حكم فيديو وأحمد توفيق طلب.

بينما يدير مباراة الإسماعيلي وبيراميدز كل من عبد العزيز السيد وأحمد حسام طه وخالد حسين وأسامة إسماعيل ومحمود عاشور حكم فيديو وشهاب راشد.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن - سيف الدين الجزيري.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز في مباراة البنك لأهلى واستغلال أنصاف الفرص بالشكل الأمثل وعدم التهاون أمام مرمى الخصم وترك الاستحواذ لهم من أجل مواصلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

ووعد لاعبو الزمالك مديرهم الفني البرتغالى فيريرا ببذل أقصى جهد في مباراة البنك الأهلى من أجل الفوز واقتناص نقاط المباراة خصوصاً أن المباراة تعد صعبة للغاية في ظل تواجد حلمى طولان على رأس القيادة الفنية لفريق البنك.