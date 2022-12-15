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نور الدين ياسر لاعب هلال مطروح على رادار أندية الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد -  

تلقت إدارة قطاع ناشئين نادى الهلال مطروح طلبات تسهيل انتقال اللاعب نور الدين ياسر  نجم الفريق ،  لأحد اكبر أندية الدورى الممتاز فى الأيام القليلة المقبلة.

 

 

ودخلت أندية بيراميدز والاسماعيلي في مفاوضات مع ياسر هلال ، حيث يقوم عماد الدمرداش وكيل اللاعبين المفاوضات مع  هذه الأندية ، بالإضافة إلي دخول اللاعب دائرة اهتمام لجنة الكرة بالنادي الأهلي  . 

 

ويعتبر نور الدين ياسر كابتن فريق 2003 ، ويشارك أيضاً بصفة أساسية مع فريق شباب الهلال مواليد 2001 وتم تصعيدة للفريق الأول بالنادي.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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