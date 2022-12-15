شكرا لقرائتكم خبر عن نور الدين ياسر لاعب هلال مطروح على رادار أندية الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقت إدارة قطاع ناشئين نادى الهلال مطروح طلبات تسهيل انتقال اللاعب نور الدين ياسر نجم الفريق ، لأحد اكبر أندية الدورى الممتاز فى الأيام القليلة المقبلة.

ودخلت أندية بيراميدز والاسماعيلي في مفاوضات مع ياسر هلال ، حيث يقوم عماد الدمرداش وكيل اللاعبين المفاوضات مع هذه الأندية ، بالإضافة إلي دخول اللاعب دائرة اهتمام لجنة الكرة بالنادي الأهلي .

ويعتبر نور الدين ياسر كابتن فريق 2003 ، ويشارك أيضاً بصفة أساسية مع فريق شباب الهلال مواليد 2001 وتم تصعيدة للفريق الأول بالنادي.