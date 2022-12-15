شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على المقاولون 2 / 1 فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى إنبى الشوط الأول متقدما على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة حالياً بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر،فى إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى المصرى.

افتتح إنبى التسجيل إنبى عن طريق أحمد أمين "أوفا" في الدقيقة 16 قبل أن يضيف التونسى رفيق كابو الهدف الثانى للفريق البترولى في الدقيقة 19 ثم قلص المقاولون العرب النتيجة بعد رأسية لؤى وائل فى الدقيقة 23.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى:حراسة المرمى : عبد العزيز البعلوطي،خط الدفاع : علي فوزي - خالد رضا - محمد حامد - أحمد كالوشا،خط الوسط : أحمد يوسف - مصطفى شكشك - مصطفى دويدار - عماد ميهوب،خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن سمير ومحمد حمدي وأحمد عيد ومحمد عبد العاطي وكريم الطيب وعبد الرحمن عماد وأحمد صبيحة ومؤمن راضي وإيريك تراوي.

وبدأ المقاولون المباراة بالتشكيل التالى:حراسة المرمى: محمود أبو السعود،خط الدفاع: أحمد شيمي، أحمد سالم، لؤي وائل، عبد الرحمن جبنه،خط الوسط: فاروقا نور الدين، محمد شوقي غريب، جوزيف أوشايا، لويس إدوارد،خط الهجوم: جون أوكلي، عمر فايد.

ويحتل فريق إنبى المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط جمعها من 6 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلوا 8 أهداف.