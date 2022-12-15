شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مباراة الداخلية وسموحة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة الداخلية مع نظيره سموحة بالتعادل السلبى باللقاء الذى جمعهما منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .
وشهدت أحداث المباراة أداء متوسطا بين لاعبى الفريقين وغيابا تاما للهجمات الخطيرة من قبل هجوم فريقى الداخلية و سموحة .
وبهذه النتيجة يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 3 نقاط بينما يأتي فريق سموحة في المركز العاشر برصيد 10 نقاط .
و خاض فريق الداخلية بقيادة رضا شحاته المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: رضا السيد.
خط الدفاع: ألان كيامبادي، محمد نجيب، مؤمن عاطف وأحمد عبد النبي.
خط الوسط: محمود طلعت، سيرجي إريك، كيليتشي شيمزي وأحمد عبد الرشيد.
الهجوم: سمير فكري وعبدالعزيز السيد.
بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى كالتالى :
حراسة المرمى .. الهانى سليمان .
خط الدفاع .. خالد عبد الفتاح ، أحمد حكم ، محمود شبانة ، شريف رضا .
خط الوسط .. صديق أولا ، أحمد مصطفى ، محمد عصام ، محمد سعيد " مكرونة " .
الهجوم .. بنجامين بواتينج ، دوكوا دودو .