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التعادل السلبى يحسم مباراة الداخلية وسموحة في الدورى

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القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة الداخلية مع نظيره سموحة بالتعادل السلبى باللقاء الذى جمعهما منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت أحداث المباراة أداء متوسطا بين لاعبى الفريقين وغيابا تاما للهجمات الخطيرة من قبل هجوم فريقى الداخلية و سموحة  .

وبهذه النتيجة يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 3 نقاط بينما يأتي فريق سموحة في المركز العاشر برصيد 10 نقاط .

و خاض فريق الداخلية بقيادة رضا شحاته المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: ألان كيامبادي، محمد نجيب، مؤمن عاطف وأحمد عبد النبي.

خط الوسط: محمود طلعت، سيرجي إريك، كيليتشي شيمزي وأحمد عبد الرشيد.

الهجوم: سمير فكري وعبدالعزيز السيد.

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى كالتالى :

حراسة المرمى .. الهانى سليمان .

خط الدفاع .. خالد عبد الفتاح ، أحمد حكم ، محمود شبانة ، شريف رضا .

خط الوسط .. صديق أولا ، أحمد مصطفى ، محمد عصام ، محمد سعيد " مكرونة " .

الهجوم .. بنجامين بواتينج ، دوكوا دودو .

 

 

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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