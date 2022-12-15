شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .. الأهلى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الاهلى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس 15 / 12 / 2022 أربع مباريات ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره فاركو و التقى سيراميكا مع أسوان و واجه الداخلية فريق سموحة و في الختام مباراة المقاولون العرب مع إنبى .

المقاولون يهزم إنبى 3 / 2 فى مباراة مثيرة بالدورى.. فيديو

حقق فريق المقاولون العرب فوزاً مثيراً على نظيره إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر،فى إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى المصرى.





جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز