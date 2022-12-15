شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل سلبياً مع الداخلية في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقى الداخلية مع نظيره سموحة سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت أحداث الشوط الأول متوسط الأداء بين لاعبى الفريقين وغياب تام للهجمات الخطيرة من قبل هجوم فريق الداخلية و سموحة .

وجاء تشكيل فريق الداخلية بقيادة رضا شحاته مكون من:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: ألان كيامبادي، محمد نجيب، مؤمن عاطف وأحمد عبد النبي.

خط الوسط: محمود طلعت، سيرجي إريك، كيليتشي شيمزي وأحمد عبد الرشيد.

الهجوم: سمير فكري وعبدالعزيز السيد.

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى كالتالى :

حراسة المرمى .. الهانى سليمان .

خط الدفاع .. خالد عبد الفتاح ، أحمد حكم ، محمود شبانة ، شريف رضا .

خط الوسط .. صديق أولا ، أحمد مصطفى ، محمد عصام ، محمد سعيد " مكرونة " .

الهجوم .. بنجامين بواتينج ، دوكوا دودو .

ويحتل الداخلية، قبل مباراة اليوم، المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري، برصيد نقطتين فقط، من تعادلين مقابل 4 هزائم في مباريات الفريق الست الأخيرة، فيما يحتل فريق سموحة المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، من فوز و3 تعادلات وهزيمتين.