شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو: الحكم ليس عادلاً ولا نستحق الهزيمة من الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نونو ألميدا ،المدير الفنى لـ فاركو ،على أن فريقه لا يستحق الهزيمة أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة التى انتهت بهدف نظيف على استاد الاسكندريه مشيراً إلى أن فريقه كان يستحق نقطة التعادل على الأقل.

أضاف ألميدا خلال تصريحات صحفية:" قسمنا المباراة على شوطين لأن الاتحاد فريق كبير واشتغلنا جيدا على اللاعبين ،والاتحاد كان منظم جداً ويمتلك لاعبين أقوياء فى التحولات الهجومية".

وواصل:"حاولنا الضغط فى الهجوم لتسجيل هدف ولكن فى النهاية الحكم ليس عادلاً لكثرة إيقافه للمباراة وكنا نعلم أن الاتحاد سيلعب تحت ضغط شديد لخسارتة ثلاث جولات متتالية،واللاعبين كانوا فى حالة عصبية شديدة نتيجة عدم كفاءة الحكم فى التحكم بسير اللقاء".

واختتم المدير الفني لـ فاركو تصريحاته قائلا:" أغلقنا صفحه الاتحاد وسنبدء الاستعداد لمباريات الدورى وعلاج الأخطاء".

ونجح فريق الاتحاد السكندري في الفوز علي نظيره فاركو بهدف نظيف عن طريق أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 47 ، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.