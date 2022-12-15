شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعادل مع التليفونات والجونة يسقط أمام المنيا بمجموعة الصعيد بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق مصر المقاصة تعادلا أمام تليفونات بني سويف بهدفين لمثلهما، في المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس في إطار منافسات الأسبوع العاشر من مجموعة الصعيد في القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع مصر المقاصة رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني خلف المتصدر فريق بترول أسيوط برصيد 23 نقطة، فيما رفع التليفونات رصيده إلى 9 نقاط.

وحقق المنيا فوزا مهما على فريق الجونة بهدفين مقابل هدف في أول مباراة تحت قيادة نبيل محمود رامبو، ليرفع رصيد المنيا إلى 9 نقاط ويتقدم إلى المركز الثاني عشر، فيما بقى فريق الجونة عند النقطة 20 في المركز الرابع.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة الصعيد كالتالي..

شبان قنا 1/1 كيما أسوان

التليفونات 2/ 2 المقاصة

أسمنت أسيوط 2 /1 المدينة

شباب طامية 0/0 لافيينا

الجونة 1 /2 المنيا

النصر للتعدين 1 /1 الألومنيوم