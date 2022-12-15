شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعلن قائمة المصرى لمواجهة حرس الحدود فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة حرس الحدود غدا ضمن منافسات الدوري العام.

وجاءت قائمة المصري كالتالي: محمود جاد، عصام ثروت، محمد شحاتة، عمرو موسى، محمد جريندو، إسلام أبو سليمة، أحمد الشيخ، عمرو مرعي، حسين السيد، عمرو طارق، عمرو السعداوي، إلياس الجلاصي، إسلام المزين، زياد فرج، الجزار، إيزي إيميكا، فرانك إيتوجا، أنتوني أكبوتو.

فيما استمر غياب، مروان حمدي للإصابة، وفريد شوقي للإيقاف بعد حصوله على طرد في المباراة الماضية.

و قاد حسام حسن المدير الفني الجديد للنادي المصري، أول مران له مع الفريق البورسعيدي، أمس الأربعاء، استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري العام، والمقرر لها الجمعة المقبلة.

وشهد مران المصري جلسة خاصة بين حسام حسن ولاعبي الفريق، في حضور أعضاء مجلس إدارة النادي، وذلك لدعمهم وحثهم على تقديم أفضل ما لديهم في الفترة المقبلة.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع الجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي والذي يقوده حسام حسن ومعه كل من ابراهيم حسن مديرًا للكرة بالإضافة إلى طارق سليمان ، طارق الصاوي ، شريف خليل ، سعفان الصغير ، وليد بدر ،الدكتور محمد عنان ، اسلام جمال.

وخاض المصري 6 مباريات بالدوري العام، خسر الأولى بثلاثية نظيفة أمام سيراميكا، بينما تعادل سلبياً فى الثانية أمام بيراميدز، قبل أن يفوز فى الثالثة على إنبي بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيا، قبل أن يخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام طلائع الجيش.