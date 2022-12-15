شكرا لقرائتكم خبر عن مورو ساليفو رجل مباراة الاتحاد السكندرى وفاركو في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعى صورة للغانى مورو ساليفو لاعب وسط فريق الاتحاد السكندرى، عقب اختياره رجل مباراة فريقه أمام فاركو التي جمعتهما منذ قليل في بطولة الدورى الممتاز .

ونجح فريق الاتحاد السكندري في الفوز على نظيره فاركو بهدف نظيف عن طريق أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 47 ، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.