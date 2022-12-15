شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار استبعاد السعيد وضم أحمد فتحى لأول مرة لقائمة بيراميدز أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في الثالثة إلا الربع من عصر الجمعة، على استاد الإسماعيلية في الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - هشام محمد - عبد الله مجدي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

وشهدت قائمة الفريق استمرار استبعاد عبد الله السعيد للمباراة الثانية علي التوالي، وضم أحمد فتحي لأول مرة منذ انطلاق الموسم.