شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رضا رجل مباراة سموحة و الداخلية في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد شريف رضا لاعب فريق سموحة جائزة جائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية عقب أختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل .

و أنتهت مباراة الداخلية مع نظيره سموحة بالتعادل السلبى باللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وشهدت أحداث المباراة أداء متوسط بين لاعبى الفريقين وغياب تام للهجمات الخطيرة من قبل هجوم فريقى الداخلية و سموحة .

وبهذة النتيجة يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 3 نقاط بينما يأتي فريق سموحة في المركز العاشر برصيد 10 نقاط .

و خاض فريق الداخلية بقيادة رضا شحاته المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: ألان كيامبادي، محمد نجيب، مؤمن عاطف وأحمد عبد النبي.

خط الوسط: محمود طلعت، سيرجي إريك، كيليتشي شيمزي وأحمد عبد الرشيد.

الهجوم: سمير فكري وعبدالعزيز السيد.

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى كالتالى :

حراسة المرمى .. الهانى سليمان .

خط الدفاع .. خالد عبد الفتاح ، أحمد حكم ، محمود شبانة ، شريف رضا .

خط الوسط .. صديق أولا ، أحمد مصطفى ، محمد عصام ، محمد سعيد " مكرونة " .

الهجوم .. بنجامين بواتينج ، دوكوا دودو .