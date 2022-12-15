شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب أحمد عاطف ومرعى.. علي ماهر يعلن قائمة فيوتشر لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الأهلي غدا، ضمن منافسات الدوري العام، وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي:

محمود جنش، محمود حمدي، أحمد يحيى، سعد سمير، علي الفيل، على زعزع، عبد الله ياسين، جوزيف جوناثان، عمر كمال، باسم علي، غنام محمد، طارق طه، مهند لاشين، محمد رضا، مصطفى البدري، كريم نيدفيد، هشام حافظ، أيمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي، عمر السعيد، حاجي باري، مروان محسن.

فيما استمر غياب أحمد عاطف مهاجم الفريق لعدم اكتمال تأهيله من الإصابه، كما رفض الجهاز الفني أيضا المجازفة بمحمود مرعي.

كان على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر قد رفض منح لاعبى الفريق أى راحة عقب التعادل مع الإسماعيلى فى الجولة الماضية سلبياً، واستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء الماضي استعداداً لمواجهة الأهلى غدا الجمعة ضمن منافسات البطولة المحلية.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 14 نقطة، متساوياً مع نادى الزمالك صاحب المركو الثانى، وذلك بعدما خاض فيوتشر 6 مباريات، فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 6 أهداف واستقبلت شباكهم هدفاً واحداً.