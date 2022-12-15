شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستعيد نغمة الانتصارات ويفوز علي فاركو بهدف نظيف ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاتحاد السكندري في الفوز علي نظيره فاركو بهدف نظيف عن طريق أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 47 ، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 12 نقاط، حيث تمكن من الفوز في 4 مبارايات والخسارة في 3 مباريات . فيما يحتل فريق فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط، حيث تمكن من الفوز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مباريتين .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي.. المهدي سليمان في حراسة المرمي ، محمود علاء ومحمد صالح وصبري رحيل وهشام صلاح في الدفاع، خالد الغندور ومورو سليفو ومروان عطية وأحمد عيد في الوسط، وكريستوفر مابولولو وأوستن اموتو .

وجاء تشكيل فاركو كالتالي ، محمد سعيد شيكا في حراسة المرمي، رامي صبري وأحمد مودي وعبد الله بكري وأحمد صغيري وجابر كامل في الدفاع، ومحمود حمادة ومحمود عماد وأحمد فؤاد في الوسط، عمرو جمال وشكري نجيب في الهجوم.