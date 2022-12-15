شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 15 / 12 / 2022 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 15 / 12 / 2022 أربع مباريات ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره فاركو و التقى سيراميكا مع أسوان و واجه الداخلية فريق سموحة و في الختام مباراة المقاولون العرب مع إنبى .

المقاولون يهزم إنبى 3 / 2 فى مباراة مثيرة بالدورى.. فيديو