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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 15 / 12 / 2022 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 15 / 12 / 2022 أربع مباريات ضمن الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق الاتحاد السكندرى نظيره فاركو و التقى سيراميكا مع أسوان و واجه الداخلية فريق سموحة و في الختام مباراة المقاولون العرب مع إنبى .
المقاولون يهزم إنبى 3 / 2 فى مباراة مثيرة بالدورى.. فيديو
حقق فريق المقاولون العرب فوزاً مثيراً على نظيره إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر،فى إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى المصرى.