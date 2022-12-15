شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة المقاولون وإنبى فى مواجهتهما اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شوقى غريب وأحمد كشرى المديران الفنيان لفريقى المقاولون العرب وإنبى تشكيل المباراة التي تجمعهما بعد قليل على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى : عبد العزيز البعلوطي

خط الدفاع : علي فوزي - خالد رضا - محمد حامد - أحمد كالوشا

خط الوسط : أحمد يوسف - مصطفى شكشك - مصطفى دويدار - عماد ميهوب

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن سمير ومحمد حمدي وأحمد عيد ومحمد عبد العاطي وكريم الطيب وعبد الرحمن عماد وأحمد صبيحة ومؤمن راضي وإيريك تراوي.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أحمد شيمي، أحمد سالم، لؤي وائل، عبد الرحمن جبنه.

خط الوسط: فاروقا نور الدين، محمد شوقي غريب، جوزيف أوشايا، لويس إدوارد.

خط الهجوم: جون أوكلي، عمر فايد.

ويحتل فريق إنبى المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط جمعها من 6 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلوا 8 أهداف.