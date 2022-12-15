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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 15-12-2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 15-12-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأنى على رأسها، أكد مسئولو نادى الإسماعيلى أن لاعبي الفريق الأول انتظموا فى المران الجماعي استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري العام.

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