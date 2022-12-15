شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الاسماعيلي في بيان رسمي: اللاعبين انتظموا فى المران استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو نادى الإسماعيلى أن لاعبي الفريق الأول انتظموا فى المران الجماعي استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري العام.

وأصدرت إدارة النادى الإسماعيلي بيان تؤكد فيه أن في إطار ما حدث أمس حول أزمة اللاعبين بالفريق الأول .. أكد مسئولو نادى الإسماعيلى أن لاعبي الفريق الأول انتظموا فى المران الجماعي استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري العام.

وتابع البيان ، وتقدر اعلاء اللاعبين مصلحة ناديهم وتحملهم المسئولية في ظل الأزمة المالية الطاحنة التى تضفي بظلالها على الاقتصاد العالمي بشكل عام وتأثيره على كافة الكيانات الكبري في مصر واخصها النادى الاسماعيلي العظيم.

وأضاف البيان ، في سياق متصل تقوم إدارة النادي الاسماعيلي بكافة التدابير اللازمة على كافة الأصعدة لإيجاد حل سريع للأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها النادى طارقا كل الابواب لاستعادة الاسماعيلي لمكانته من أجل اسعاد جماهيره الوفية.

وأختتم البيان ، وتهيب إدارة النادى الاسماعيلي، جماهيره ومؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها بالوقوف خلف النادى للخروج من ازمته الحالية

بيان الاسماعيلى