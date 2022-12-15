شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة فيوتشر غدا فى الدورى الممتاز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم الخميس تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق فيوتشر غدًا في الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية في بداية المران، تحت إشراف أندريس إندويا مدرب أحمال الفريق.

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني، جانبًا من التدريبات المتنوعة، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات فنية وبدنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واجتمع كولر مع الجهاز الفني على هامش المران في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية بالفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر في الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة من مساء غد الجمعة والمقرر إقامتها على ملعب الأهلي بالسلام.



مران الاهلى (1)



مران الاهلى (2)



مران الاهلى (3)



مران الاهلى (4)



مران الاهلى (5)



مران الاهلى (6)