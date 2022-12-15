شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين الاتحاد السكندري وفاركو في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الاتحاد السكندري مع نظيره فاركو سلبياً في الشوط الأول ، في المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي.. المهدي سليمان في حراسة المرمي ، محمود علاء ومحمد صالح وصبري رحيل وهشام صلاح في الدفاع، خالد الغندور ومورو سليفو ومروان عطية وأحمد عيد في الوسط، وكريستوفر مابولولو وأوستن اموتو .

وجاء تشكيل فاركو كالتالي ، محمد سعيد شيكا في حراسة المرمي، رامي صبري وأحمد مودي وعبد الله بكري وأحمد صغيري وجابر كامل في الدفاع، ومحمود حمادة ومحمود عماد وأحمد فؤاد في الوسط، عمرو جمال وشكري نجيب في الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من: صبري ابراهيم _ كينجسلي سوكاري _ جيفرسون إينكادا _ ياسين مرعي _ أحمد شريف _ بلال جمال _ زياد طلبة _ عزمي غوما _ رزقي حمرون.