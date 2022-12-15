شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم إنبى 3 / 2 فى مباراة مثيرة بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المقاولون العرب فوزاً مثيراً على نظيره إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر،فى إطار منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدورى المصرى.

افتتح إنبى التسجيل إنبى عن طريق أحمد أمين "أوفا" في الدقيقة 16 قبل أن يضيف التونسى رفيق كابو الهدف الثانى للفريق البترولى في الدقيقة 19 ثم قلص المقاولون العرب النتيجة بعد رأسية لؤى وائل فى الدقيقة 23، وتعادل جوزيف أوتشايا لذئاب الجبل فى الدقيقة 57 قبل أن يحرز ذات اللاعب الهدف الثالث للمقاولون فى الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

بهدذ النتيجة يتراجع فريق إنبى إلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مثلهم، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 11 هدفاَ.

بينما احتل فريق المقاولون العرب المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 4 مواجهات وخسر لقاء وحيد، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلوا مثلهم.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى:حراسة المرمى : عبد العزيز البعلوطي،خط الدفاع : علي فوزي - خالد رضا - محمد حامد - أحمد كالوشا،خط الوسط : أحمد يوسف - مصطفى شكشك - مصطفى دويدار - عماد ميهوب،خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

وبدأ المقاولون المباراة بالتشكيل التالى:حراسة المرمى: محمود أبو السعود،خط الدفاع: أحمد شيمي، أحمد سالم، لؤي وائل، عبد الرحمن جبنه،خط الوسط: فاروقا نور الدين، محمد شوقي غريب، جوزيف أوشايا، لويس إدوارد،خط الهجوم: جون أوكلي، عمر فايد.