شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة أسوان وسيراميكا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق سيراميكا على نظيره أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد أسوان الرياضي ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتقى سيراميكا للنقطة العاشرة في المركز السادس بينما توقف رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر بجدول الدوري.

وسجل محمد شكري هدف التقدم لسيراميكا في الدقيقة 31 من تسديدة بعيدة المدى من خارج منطقة جزاء أسوان على يسار عمرو حسام.

وعزز جون إيبوكا تقدم سيراميكا بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 72 من عمر المباراة حيث سدد الكرة بقوة ومرة أسفل قدم عمرو حسام.

وعدل محمد مصطفى ميدو هدف التعديل لأسوان في الدقيقة 74 من كرة رأسية حاول محمد بسام التصدي لها ولكن اخترقت الشباك.

وتعادل محمد حمدي زكي في الدقيقة 90 لأسوان من هجمة منظمة داخل منطقة جزاء سيراميكا.

وسجل سيف تقا هدف الفوز لسيراميكا في الدقيقة 91 من عمر المباراة من رأسية رائعة.

وأعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد أسوان اليوم الخميس على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل سيراميكا من محمد بسام في حراسة المرمى ومحمد عادل ورجب نبيل وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري في الدفاع ومحمد توني ومحمد كناريا وعمر قلاوة في الوسط وميدو جابر وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من عامر عامر وسيف تقا ومحمد ناصف ومحمود نبيل وعبد الرحمن بودي ومحمد زلاكة وأحمد قرموطي ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن السكران.

فيما أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان تشكيل فريقه الذي سيخوض ضد سيراميكا اليوم الخميس على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل أسوان من، عمرو حسام في حراسة المرمى ومحمد عطوة وأحمد كاستيلو وميدو حسام وعلي فتحي في الدفاع وأحمد خالد ورافائيل اياجوا وعماد فتحي في الوسط ومحمد حمدي زكي وأحمد بلحاج ومحمد ناجي جدو في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من خالد وليد وأحمد بلية وعبد العزيز موسى ومحمود صلاح وديلسون كاموني وإسلام جمال وجمال السعيد وإسلام صلاح.