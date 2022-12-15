شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يزور قطاع الناشئين بنادى زد ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا و محمد غرابة المدير الإداري للمنتخب و أيمن عبد العزيز مدرب المنتخب و محمد مدني مترجم المنتخب زيارتهم للأندية ، وتواجدوا صباح اليوم في مقر نادي زد و كان في إستقبالهم هيثم عبد العظيم نائب رئيس نادي زد و أحمد عبدالله المدير التنفيذي للنادي .

وعقد جهاز المنتخب بقيادة روي فيتوريا جلسة جمعته بأحمد عبدالله و علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين في نادي زد ، تم التطرق خلالها لطريقة العمل بقطاع الناشئين و السلبيات و الإيجابيات التي يواجهها الفرق في المراحل المختلفة .