النجم الأرجنتيني يتربع على قائمة أفضل اللاعبين بكأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد انتهاء الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم 2022، والذي انتهت معه مغامرة المنتخب المغربي الذي خسر من فرنسا بهدفين نظيفين.

وبعيدا عن النتائج والمتأهلين إلى النهائي والصراع بين المنتخبات من أجل رفع لقب مونديال قطر، فإن هناك العديد من اللاعبين الذين قدموا أداء مذهلا خلال منافسات كأس العالم 2022.

وفي حين تألق العديد من حراس المرمى، والمهاجمين، ولاعبي الوسط، والمدافعين، إلا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي احتفظ بصدارته للقمة بعد الأداء المذهل الذي قدمه في النهائيات، فيما جاءت الوصافة من نصيب اللاعب الفرنسي كليان مبابي، وذلك بحسب موقع «جول بالعربي»، والذي قدم إحصائية عن أفضل اللاعبين في المونديال.

1 - ليونيل ميسي | الأرجنتين

كان ليونيل ميسي مهندس انتصار الأرجنتين على المكسيك وتخطي خيبة الأمل بالخسارة من السعودية في الجولة الأولى، ميسي سجل الهدف الأول وصنع الثاني أمام المكسيك، ليمنح بلاده قبلة الحياة في كأس العالم 2022.

وفي الجولة الثالثة تعرض لصدمة بعد إهداره لركلة جزاء ضد بولندا، لكنه يظل محتفظا بمكانه في القائمة، بعدما سجل هدفا رائعا في مرمى أستراليا في ثمن النهائي.

ميسي واصل التألق خلال مواجهة هولندا في ربع النهائي، وسجل هدفا من ركلة جزاء، وكان من أسباب التأهل إلى نصف النهائي الذي سجل فيه من جديد وصنع بشكل مذهل أمام أحد أفضل مدافعي البطولة وضرب موعدا في المباراة النهائية.

2 - كيليان مبابي | فرنسا

مبابي هو من بين أبرز نجوم البطولة بفضل مواصلته للتألق في كأس العالم 2022، النجم الفرنسي سجل خمسة أهداف حتى الآن في مونديال قطر، من بينها ثنائية في مرمى بولندا في ثمن النهائي.

3 - أنطوان جريزمان | فرنسا

على الرغم من أنه صنع هدفا واحدا في أول جولتين من كأس العالم 2022، إلا أن جريزمان كان له دور رئيسي في تحقيق «الديوك» لفوزين متتاليين، حيث كان يلعب في مركز صانع الألعاب، وتولى مهمة الربط بين وسط وهجوم المنتخب الفرنسي وقام بتلك المهمة بمثالية.

جريزمان شارك لمدة 17 دقيقة فقط في الهزيمة من تونس 1/0، ولكنه يظل محتفظا بمكانه في القائمة ضمن أفضل اللاعبين، بعد تألقه خلال مواجهات بولندا في ثمن النهائي، ثم أمام إنجلترا في ربع النهائي والمغرب في نصف النهائي.

4 - سفيان أمرابط | المغرب

بعد أداء ولا أقوى من نجم وسط المغرب خلال مواجهة البرتغال، خطف لاعب «أسود الأطلس» صدارة القائمة بعدما حافظ على مستواه منذ بداية البطولة، وكان من أسباب فوز المنتخب المغربي في المواجهة الصعبة.

لكنه تراجع بعد مواجهة فرنسا نظرا لتألق غيره وللهزيمة التي تعرض لها فريقه بهدفين نظيفين.

5 - إنزو فيرنانديز | الأرجنتين

لاعب وسط بنفيكا يعيش أفضل أيامه في كأس العالم قطر 2022، حيث دخل كبديل ضد السعودية في الجولة الأولى ولعب لنصف ساعة، ولم ينجح في إنقاذ التانجو من الخسارة.

لكن اللاعب ظهر بصورة مؤثرة ضد المكسيك بعد مشاركته لمدة 33 دقيقة ونجح في صناعة هدف، وشارك كأساسي ضد بولندا وسجل هدفا رائعا ليسهم في تأهل بلاده لدور الـ16.

ورغم تسجيل هدف في نفسه ضد أستراليا في ثمن النهائي، إلا أنه ساعد بشكل مثالي على الربط بين خطوط المنتخب الأرجنتيني في تلك المباراة، كما كان من نجوم الفوز الصعب على هولندا، كما ظهر بشكل جيد للغاية أمام كرواتيا في نصف النهائي.

6 - حكيم زياش | المغرب

البداية لم تكن مميزة لزياش أمام كرواتيا، ولكنه أظهر وجهه الحقيقي أمام بلجيكا بصناعة الهدف الثاني للمغرب في الفوز بثنائية نظيفة على ممثل قارة أوروبا.

وفي الجولة الثالثة تألق زياش من جديد ونجح في تسجيل الهدف الأول لبلاده في الفوز على كندا بهدفين مقابل هدف.

مساهمات زياش استمرت أمام إسبانيا، حيث كان مصدر خطورة على مرمى أوناي سيمون، وأحد مهندسي الانتصار التاريخي لأسود الأطلس على «لا روخا» ثم أمام البرتغال في ربع النهائي، لكن كل ذلك توقف أمام فرنسا في نصف النهائي ولم يظهر بالشكل المطلوب.

7 - جوليان ألفاريز | الأرجنتين

منذ بداية كأس العالم وهو يقدم مستويات طيبة، لكن انفجر في مواجهة كرواتيا ولولا وجود ميسي لاستحق أن يحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة.

ألفاريز سجل هدفين وكان السبب في ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول، واستمراره بهذا النسق سيعني أنه سيلعب دورا كبيرا مع الأرجنتين في المباراة النهائية أمام فرنسا.