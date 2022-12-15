الباطن يطمح لاستغلال ظروف الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في الـ8:30 مساء اليوم، لقاء فريقي الهلال وضيفه الباطن في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

يواصل فريق الهلال تقديم عروضه المتواضعة بعد تحقيقه فوزا صعب في الجولة الماضية أمام فريق الطائي، ويسعى المدير الفني الأرجنتيني راموان دياز، الذي يعاني غياب عدد كبير من نجوم الفريق، في مقدمتهم سلمان الفرج، وسالم الدوسري، إلى العودة القوية للمنافسة على بطولة الدوري، بعد فترة التوقف لمشاركة الأخضر السعودي في كأس العالم.

ولم تعط التجارب الودية التي خاضها الفريق خلال فترة التوقف الماضية مؤشرات إيجابية للفريق، بعد أن خسر أمام أبها بهدفين نظيفين، وأمام الشعلة بـ3 أهداف، وتعادل أمام العدالة بهدفين لمثله، وخسر من نيوكاسل بخماسية نظيفة، ورغم أن النتائج في التجارب لا تعني الشيء الكثير، إلا أنها تعطي مؤشرا خطيرا بانحدار مستويات الفريق، ولا يعني أن غياب النجوم له تأثيره الأكبر، نظرا لوجود عناصر أجنبية لها ثقلها الدولي والاحترافي.

وبدأ المدير الفني للفريق الهلال الأرجنتيني رامون دياز، في الاستعانة بعناصر شابة وصاعدة لبناء مستقبل الهلال، في ظل النقص الشديد في عناصره المحلية، نتيجة توالي الإصابات بعد المشاركة في مونديال قطر الحالي.

في المقابل، يطمح فريق الباطن، بقيادة الكرواتي آلين هورفات، إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، والابتعاد عن شبح الهبوط، بعد معسكر إعدادي أقامه الفريق في مدينة أنطاليا التركية، في ظل عدم تدعيم الفرق بعناصر أجنبية ومحلية في فترة الانتقالات الصيفية، لعدم استخراج شهادة الكفاءة المالية، التي ينتظرها في الشتوية المقبلة لتعزيز صفوفه وتقويتها، تفاديا لقصة الهبوط الحرجة التي يعانيها الفريق في غالب فترات مشاركاته في دوري الكبار.