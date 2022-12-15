الإعلام العالمي: أفضل قصة في المونديال كتبها المغرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم عدم تمكنه من اقتناص بطاقة الترشح للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عقب الخسارة 0/ 2 أمام فرنسا في الدور قبل النهائي للمسابقة، أمس الأول، إلا أن المنتخب المغربي تلقى إشادة جميع وسائل الإعلام العالمية، أمس.

وكان منتخب المغرب الذي بات أول فريق عربي وأفريقي يصل للدور قبل النهائي في كأس العالم، يطمح لمواصلة مسيرته الخيالية في المونديال القطري، والصعود للمباراة النهائية في البطولة، لكن خبرة المنتخب الفرنسي حسمت الأمور لصالحه، ليواجه الأرجنتين في النهائي الأحد القادم على ملعب (لوسيل).

انتصاران تاريخيان

وصفت صحيفة (ليكيب) الفرنسية المنتخب المغربي بالشجاع، مشيرة إلى أن نجوم منتخب (أسود الأطلس)، لم يمنحوا الفرصة للاعبي المنتخب الفرنسي بالظهور بمستواهم المعتاد.

أضافت الصحيفة، بأن منتخب فرنسا نجح رغم ذلك في بلوغ المباراة النهائية، ليضرب موعدا من العيار الثقيل أمام منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

أما شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية، فأوضحت في تقريرها عن المباراة أن منتخب المغرب، الذي حقق انتصارين تاريخيين على إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية للمونديال القطري، لم يتأثر بالهدف المبكر الذي مني به مرماه في الدقيقة الخامسة عن طريق ثيو هيرنانديز.

وأضافت الشبكة، بأن المنتخب المغربي وضع نظيره الفرنسي في ضغط شديد، وقاتل نجومه ببسالة، رغم الظروف المعاكسة التي تعرض لها الفريق، في ظل إجراء مديره الفني وليد الركراكي تبديلين اضطراريين قبل انطلاق الشوط الثاني.

المحاولات الشجاعة

كتبت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، أن حلم منتخب المغرب بالتتويج بكأس العالم انتهى، رغم المحاولات الشجاعة التي قام بها نجومه للفوز على حامل اللقب.

وأوضحت الصحيفة أن منتخب المغرب كان الطرف الأفضل والأقوى في معظم فترات اللقاء، فيما تعرض المنتخب الفرنسي لكثير من الأوقات الصعبة، ولم تبلغ نسبة استحواذ نجومه على الكرة خلال اللقاء سوى 39% فقط.

وواصلت الصحيفة حديثها عن المنتخب المغربي قائلة: «يا له من كأس عالم قدمه لنا هذا الفريق. لقد حقق مجدا حتى حينما تعرض لتلك الخسارة».

في المقابل، عنونت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت) الإيطالية على موقعها الالكتروني الرسمي «فرنسا في النهائي لكن التصفيق والتحية يذهبان للمغرب».

أشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن منتخبي فرنسا والأرجنتين سيبحثان عن اللقب الثالث في كأس العالم، لكن أفضل قصة في المونديال كتبها المنتخب الأفريقي.

من ناحيتها، كتبت صحيفة (كورييري ديلا سبورت) الإيطالية، أن حلم المغرب توقف عند نصف نهائي كأس العالم في قطر ضد فرنسا، حيث أوضحت أن «فريق المدرب وليد الركراكي أصبح بطل رحلة مثيرة وغير متوقعة، لكنه وصل إلى هدف تاريخي ببلوغ المربع الذهبي».