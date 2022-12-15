شكرا لقرائتكم خبر ديشامب: التأهل لنهائي المونديال أهم من مستقبلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشامب أن مستقبله ليس هو الأمر المهم، بعد أن قاد الفريق للمباراة النهائية بكأس العالم، حيث سيواجه المنتخب الأرجنتيني الأحد المقبل.

وتنتظر المنتخب الفرنسي مواجهة قوية أمام الأرجنتين، في سعيه لكي يكون المنتخب الثالث في تاريخ كأس العالم الذي يحقق اللقب مرتين على التوالي، وذلك حينما يلتقيان على ملعب «لوسيل» حيث من المقرر أن تكون تلك المباراة هي الأخيرة في مسيرة ليونيل ميسي الدولية، وربما بالنسبة لديشامب.

وكان زين الدين زيدان هو الاسم الأكثر تداولا لخلافة ديشامب، الذي ينتهي عقده بعد نهاية البطولة، لكنه يركز الآن على النجاح في قطر.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أنا دائما فخور حينما نحقق نتيجة مثل تلك، عظيم أن نتأهل لخوض المباراة النهائية يوم الأحد».

وأضاف «لم يكن ذلك انتصارا سهلا، لقد أظهرنا إمكانياتنا وخبرتنا وروح الفريق، كان علينا بذل مجهود كبير في اللحظات المهمة في المباراة، كمدرب أنا فخور للغاية وسعيد باللاعبين».

وتابع ديشامب «لا أفكر حقا في نفسي لكنني أقدر حقيقة أننا حقننا ذلك النجاح، بالنسبة لإنجازاتي، فأنا لست أهم شيء هنا».

وأوضح ديشامب «الفريق أكثر أهمية مني، لدينا فرصة الدفاع عن لقبنا في النهائي، لذلك فإن هذا نجاح عظيم بالفعل».

واختتم تصريحاته «لكننا سنفعل ما بوسعنا لجعل الجماهير والأمة أكثر سعادة بفريقنا يوم الأحد».