شكرا لقرائتكم خبر هل تعيد الأرجنتين سيطرة أمريكا الجنوبية على كأس العالم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل منتخب فرنسا الدفاع عن لقب كأس العالم لكرة القدم الذي توج به في النسخة الماضية التي أقيمت بروسيا عام 2018، بعدما تأهل لنهائي قطر 2022 عقب فوزه 2- صفر على منتخب المغرب الأربعاء في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وضرب المنتخب الفرنسي موعدا في المباراة النهائية الأحد المقبل على ملعب لوسيل ضد منتخب الأرجنتين الذي تغلب 3- صفر على كرواتيا الثلاثاء في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.

وستكون هذه هي المرة الـ11 التي تجرى فيها المباراة النهائية لكأس العالم بين ممثلين لقارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية خلال النسخ الـ22 في المونديال، والثالثة في الألفية الجديدة.

لقب المونديال

وخلال المواجهات العشر الماضية حققت منتخبات أمريكا الجنوبية اللقب على حساب منتخبات القارة العجوز في 7 مناسبات، بواقع 5 ألقاب لمنتخب البرازيل ولقبين للأرجنتين.

في المقابل، حققت منتخبات أوروبا 3 مرات على حساب منتخبات أمريكا الجنوبية في النهائي، بواقع لقبين لألمانيا ولقب وحيد لفرنسا.

وبدأت اللقاءات الأوروبية-الأمريكية الجنوبية في نهائي المونديال عام 1958 بالسويد حينما فاز منتخب البرازيل بقيادة بيليه 5-2 على أصحاب الأرض.

وفي النسخة التالية في تشيلي عام 1962 احتفظ منتخب البرازيل بالبطولة عقب فوزه 3-1 على تشيكوسلوفاكيا في النهائي، ليكرر منتخب «السامبا» الإنجاز ذاته عام 1970 في المكسيك، والذي فاز فيه 4-1 على إيطاليا في النهائي.

وحقق منتخب الأرجنتين لقبه الأول في المونديال حينما استضاف البطولة على ملاعبه عام 1978، وذلك عندما تغلب 3-1 على هولندا بعد التمديد في النهائي، ثم عاد منتخب «راقصي التانجو» للفوز بالبطولة من جديد عام 1986 بالمكسيك إثر فوزه 3-2 على ألمانيا الغربية في النهائي.

آخر ألقاب أمريكا الجنوبية

ووضعت منتخبات أوروبا حدا لتفوق منتخبات أمريكا الجنوبية عليها للمرة الأولى في نسخة المسابقة عام 1990 بإيطاليا، والتي شهدت تتويج ألمانيا بكأس العالم عقب فوزها 1-صفر على الأرجنتين في النهائي.

وفي النسخة التالية بالولايات المتحدة عام 1994 عاد التفوق الأمريكي الجنوبي بفضل تتويج البرازيل باللقب عقب فوزها على إيطاليا في النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.

وعادت منتخبات أوروبا للفوز مرة أخرى في نسخة عام 1998 بفرنسا حينما حقق منتخب «الديوك» اللقب عقب الفوز 3- صفر على البرازيل في النهائي.

وفي نسخة 2002 بكوريا الجنوبية واليابان أحرزت منتخبات أمريكا الجنوبية آخر ألقابها بكأس العالم عن طريق منتخب البرازيل الذي فاز 2- صفر على فرنسا في النهائي.

وفي آخر مواجهة بين منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية حصل منتخب ألمانيا على البطولة عام 2014 في البرازيل إثر الفوز 1- صفر على الأرجنتين في النهائي بعد اللجوء للوقت الإضافي.

مواجهات منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية في نهائي كأس العالم:

