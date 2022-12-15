فيروس ’’الإبل‘‘ يضرب المنتخب الفرنسي قبل أيام من نهائي المونديال.. ومعلومات لا تعرفها عن المرض الخطير

الشارقة - اميمة ياسر - أصيب 3 من لاعبي المنتخب الفرنسي، بفيروس الإبل، والذي يعتبر عدوى فيروسية شديدة، تحذر المنظمات الصحية من انتشارها، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.

ووفقًا لصحيفة AS الإسبانية، كينجسلي كومان ينضم لكل من رابيو وأوباميكانو اللذين لم يتمكنا من لعب نصف النهائي أمام المغرب بسبب «فيروس الإبل».

وتابعت التقارير أنه تم عزل كينجسلي كومان في فندق، وكذلك الثنائي المُصاب، مع قلق بشأن انتشار العدوى في معسكر المنتخب الفرنسي قبل نهائي المونديال.

ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا نظيره الأرجنتيني مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة في نهائي مونديال قطر.

ما هو فيروس الإبل؟

فيروس الإبل تم تعريفة من قبل منظمة الصحة العالمية بـ "ميرس" أو "MERS"، وهو اختصار لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وهو أحد الفيروسات من عائلة فيروس كورونا الشهير والذي اجتاح العالم في عام 2020.

فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو ميرس، تم اكتشافه لأول مرة في السعودية في عام 2012، وتم التأكيد وقتها على انتقاله بين الحيوانات، ولكنه ينشط أكثر في البلاد التي يتواجد بها الجمال، خاصة أن الجمال هي الطريقة التي يمكن أن ينتقل بها الفيروس من الحيوان إلى الإنسان.

وتم الكشف بعد ذلك عن وجود 2600 حالة مصابة على مستوى العالم، وذلك في الفترة من عام 2012 وحتى 2022، على الرغم أن 80% من الحالات كانت في الممكلة العربية السعودية.

وأكدت التقارير الصحفية أنه ما يتراوح من 30% إلى 35% من الحالات المصابة، توفت بعد تعرضها لفيروس الإبل، وطبقا لمنظمة الصحة العالمية فإن هذا الفيروس ظهر حتى الآن في 27 بلد حول العالم، وأغلبها البلاد التي تستعمل الجمال بكثرة.

ما هي أعراض إنفلونزا الإبل / فيروس الإبل؟

هي أعراض مشابه إلى حد كبير لأعراض الإنفلونزا الموسمية أو أعراض فيروس كورونا، حيث تشمل الأعراض الأكثر شيوعا، الحمى والتهاب الحلق والسعال الجاف وضيق التنفس.

كما أنه قد يعاني المريض بفيروس الإبل من أعراض معوية، مثل آلام في البطن أو الغثيان أو الإسهال، كما أدت بعض الحالات الشديدة إلى مضاعفات قوية مثل الالتهاب الرئوي، ولكن الحالة الأخيرة غير شائعة بين المصابين.

هل يمكن أن ينتقل من إنسان لآخر؟

الفيروس ينتقل عادة من الحيوانات إلى الإنسان الذي يتعامل بشكل مباشر مع الجمال، لذلك حذرت منظمة الصحة العالمية من التواجد في مكان مغلق مع الجمال أو التعامل معهم بشكل مباشر في الدول التي ظهرت بها الإصابات.

كما حذرت المنظمة من إمكانية انتقال الفيروس من إنسان لآخر، في حالة تعامل الحالة المصابة بشكل مباشر مع شخص آخر، أو تواجده في مكان مغلق، دون وجود تهوية قوية للمكان.