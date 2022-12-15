موعد مباراة المغرب وكرواتيا على برونزية كأس العالم 2022.. والقناة الناقلة المجانية وترددها

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب المغرب، نظيره الكرواتي، في تمام الخامسة مساء السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم قطر 2022، على استاد خليفة الدولي.

وكان منتخب المغرب قد خسر في مباراة الدور نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية بهدفين نظيفين، فيما خسر منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين في نفس الدور بثلاثية نظيفة، ليضرب الأسود موعداً تاريخياً مع منتخب "الناريون" لحسم الميدالية البرونزية في النسخة 22 من كأس العالم.

تذاع مباراة كرواتيا ضد المغرب فى الخامسة مساء يوم السبت المقبل عبر قنوات beIN Sports FR HD 1 وbeIN Sports HD 5 Max وbeIN Sports HD 3 Max.

كما أعلنت قنوات "بين إن سبورتس" نقل المباراة المرتقبة مجاناً عبر قناتها المفتوحة.

تردد قناة beIN Sport HD المفتوحة على النايل سات

التردد: 11054 H

معدل الترميز: 27500

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