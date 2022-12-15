موعد مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم «قطر 2022».. والقناة المجانية الناقلة وترددها

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه المنتخب الفرنسي، نظيره الأرجنتيني، في الخامسة مساء الأحد بتوقيت القاهرة، في نهائي مونديال قطر 2022، على استاد لوسيل.

وتأهل المنتخب الفرنسي (حامل اللقب)، للمرة الثانية على التوالي، إلى نهائي مونديال قطر لمواجهة التانجو الأرجنتيني.

وتخطى منتخب فرنسا عقبة المغرب بهدفين بواقع هدف في كل شوط، عبر ثيو هرنانديز في الدقيقة الخامسة، والبديل راندال كولو مواني في الدقيقة 79 بعد أول لمسة فور مشاركته بالمباراة.

وانتهت مغامرة المغرب عند الدور قبل النهائي، لكنه سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، عندما يواجه كرواتيا يوم السبت المقبل.

فيما تأهل المنتخب الأرجنتيني للنهائي بعدما أطاح بكرواتيا بثلاثية في نصف النهائي.

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وأعلنت قنوات "بين إن سبورتس" نقل المباراة النهائية مجاناً عبر قناتها المفتوحة.

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