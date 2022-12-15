بعد الهزيمة من فرنسا في المونديال .. أسود الأطلسي : نحن الحالمون ونؤمن بحلمنا

الشارقة - اميمة ياسر - وجه المنتخب المغربي رسالة بعد الخسارة أمام المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على ستاد البيت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من منافسات كأس العالم «FIFA قطر 2022».

ونشر المنتخب المغربي صور من حزن اللاعبين والجهاز الفني بقيادة وليد الركراكي عقب الخسارة بالأمس عبر الحساب الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» وكتب:" أنظر من نحن.. نحن الحالمون ونؤمن بحلمنا".

وفشل أسود الأطلس في الصعود للمباراة النهائية بعد الهزيمة أمام الديوك أبطال العالم في النسخة الأخيرة، وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الكرواتي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والتي ستُقام يوم السبت المقبل على ستاد خليفة الدولي.