الامارات | إندرسون بطل "السرعة".. ومشاكل كهربائية طاردت القمزي بمونديال الزوارق في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع بطل العالم للموسم الماضي السويدي جوناس اندرسون على متن زورقه رقم "1"، لقب "أفضل زمن" في سباق السرعة الذي جرى اليوم، على بحيرة خالد، ضمن منافسات جولة (جائزة الشارقة الكبرى)، أولى جولتي مسك ختام بطولة العالم للزوارق السريعة "الفورمولا1"، المقامتين في إمارة الشارقة حتى الأحد المقبل، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وتنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بمشاركة 18 من نخبة السائقين في العالم.

ونجح اندرسون في الطواف حول مسار حلبة التسابق لبحيرة خالد البالغ طوله 2.05 كيلومتراً، وتسجيل الزمن الأسرع البالغ 47.64 ثانية، وحجز مركز الانطلاق الأول للسباق الرئيس لجولة (الطريق إلى الشارقة-جائزة الشارقة الكبرى) الذي ينطلق ظهر اليوم، متفوقاً بفارق 279 جزء من الثانية على متصدر بطولة العالم الحالية وقائد زورق أبوظبي 6 الأميركي شون تورنتي الذي اكتفى بالمركز الثاني، وذهاب المركز الثالث لصالح قائد الزورق رقم 7 الفرنسي فيليب شيب الذي سجل زمناً بلغ 48.07 ثانية.

وطاردت الأعطال الكهربائية قائد زورق أبوظبي 5 ووصيف ترتيب بطولة العالم الحالية ثاني القمزي، الذي خرج من المرحلة الثانية من تصفيات سباق "أفضل زمن" جراء اعطال كهربائية.

وامتد سباق السرعة "كسر الكيلو"، على ثلاثة مراحل من التصفيات، امتدت الأولى لـ 20 دقيقة، وشهدت مشاركة جميع الزوارق الـ 18 فيها، وأسفرت في ختامها عن اقصاء الزوارق الستة صاحبة الزمن الأبطأ في الطواف حول مسار حلبة بحيرة خالد، قبل أن تمتد المرحلة الثانية لـ 15 دقيقة تخللها مرة أخرى أقصاء ستة زوارق أخرى، وسمحت للزوارق الستة الأسرع فيها للتأهل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة التي امتدت بدورها لـ 12 دقيقة، تحدد خلالها ترتيب المراكز الأولى وشبكة انطلاق السباق الرئيس لجولة (الطريق إلى الشارقة-جائزة الشارقة الكبرى).

وأعرب بطل العالم للموسم الماضي السويدي أندرسون عن سعادته بإنهاء سباق أفضل زمن بالمركز الأول، قال اندرسون في تصريحات صحافية: "قطعنا شوطاً هاماً خلال سباق "أفضل زمن" وحجز المركز الأول للسباق الرئيس، وعلي الحفاظ على تركيزي بهدف انتزاع الفوز وخطف النقاط الكاملة في ظل السعي لتقليص الفارق عن متصدر البطولة قائد فريق أبوظبي 6 شون تورنتي".

وأوضح: "تمنح جولتي الشارقة فرصة استثنائية ونقاط مضاعفة (40 نقطة) لصاحب المركز الأول، وسأحاول جاهداً حصد الكم الأكبر من النقاط بطموح الحفاظ على لقبي العالمي، خصوصاً أنني احتل المركز الثالث في الترتيب الحالي للبطولة ومتأخراً بفارق 18 نقطة عن المتصدر تورنتي، وتسعة نقاط عن زميله ووصيف الترتيب الحالي ثاني القمزي".