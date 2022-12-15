شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يكتسح الاتصالات بثلاثية نظيفة في القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح فريق الإنتاج الحربى بقيادة حسام عبد العال، فريق المصرية للاتصالات بثلاثية نظيفة، في المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس، على استاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من مجموعة القاهرة بالقسم الثاني.

بهذه النتيجة رفع فريق الإنتاج الحربى رصيده إلى 13 نقطة، فيما بقى فريق المصرية للاتصالات بقيادة جمعة مشهور عند النقطة 18.

وتستمر غدا مباريات الأسبوع العاشر بمواجهة فريق المصرية للاتصالات صاحب المركز الثانى برصيد 18 نقطة، مع فريق الإنتاج الحربى صاحب المركز العاشر برصيد 13 نقاط.

وتستكمل المباريات غدا الجمعة بين كهرباء الإسماعيلية وبورتو السويس، السكة الحديد مع الإعلاميين، العبور مع مستقبل وطن، بتروجت مع النصر، إيسترن كومبانى مع زد.