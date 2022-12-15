شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى الداخلية و سموحة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاته، المدير الفني لفريق الداخلية، التشكيل الاساسى لمواجهة سموحة اليوم، الخميس، على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: ألان كيامبادي، محمد نجيب، مؤمن عاطف وأحمد عبد النبي.

خط الوسط: محمود طلعت، سيرجي إريك، كيليتشي شيمزي وأحمد عبد الرشيد.

الهجوم: سمير فكري وعبدالعزيز السيد.

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى كالتالى :

حراسة المرمى .. الهانى سليمان .

خط الدفاع .. خالد عبد الفتاح ، أحمد حكم ، محمود شبانة ، شريف رضا .

خط الوسط .. صديق أولا ، أحمد مصطفى ، محمد عصام ، محمد سعيد " مكرونة " .

الهجوم .. بنجامين بواتينج ، دوكوا دودو .

ويحتل الداخلية، قبل مباراة اليوم، المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري، برصيد نقطتين فقط، من تعادلين مقابل 4 هزائم في مباريات الفريق الست الأخيرة، فيما يحتل فريق سموحة المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، من فوز و3 تعادلات وهزيمتين.