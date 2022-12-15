الأهلي يوقع عقود استضافة كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - أقام النادي الأهلي ظهر اليوم حفلًا لتوقيع عقود استضافة بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد رقم ٣٩ «رجال وسيدات» وبطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد رقم ٣٠ «رجال وسيدات» خلال شهر مايو المقبل.

حضر الاحتفال مسئولو النادي الاهلي والدكتور منصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

من جانبه، اعرب الدكتور منصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، عن سعادته بالتواجد اليوم داخل النادي الأهلي بمقره بالجزيرة لتوقيع اتفاقيتي بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس رقم ٣٩ «رجال وسيدات» وكأس السوبر الإفريقي رقم ٣٠«رجال وسيدات».

وقال أريمو: «نحن اليوم متواجدون داخل النادي الأهلي لتوقيع اتفاقية بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وكأس السوبر الإفريقي، ونحن على ثقة كاملة في قدرة وإمكانات الأهلي على التنظيم وخروج البطولتين بالشكل اللائق والمتوقع والذي تعودنا عليه من النادي الأهلي والدولية المصرية بشكل عام».

وأضاف: «المشاركة مع أندية بحجم النادي الأهلي أمر يسعدنا دائما.

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد أن الحكومة المصرية دائما ما توفر الإمكانات لنجاح أي بطولة تقام داخل مصر، وأنه سيكون هناك تضافر من كافة الجهات، سواء من وزارة الشباب والرياضية أو الحكومة المصرية بشكل عام لتوفر الأجواء المناسبة للوفود المشاركة.

وأضاف: «نثق في كفاءة وقدرة النادي الأهلي ومصر على تنظيم البطولتين والعمل الدؤوب لتقديم أفضل مستوى، وبما يضمن النجاح للبطولتين، كما هو معتاد في أي بطولة يتم تنظيمها داخل مصر وتسند إلى مسئولي النادي الأهلي».

واختتم الدكتور منصورو أريمو كلمته بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة اليد .

و أكد خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، على أن توقيع اتفاقيتي ‏استضافة الأهلي لبطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس رقم ٣٩ «رجال وسيدات» وكأس ‏السوبر الإفريقي رقم ٣٠ «رجال وسيدات»، أمر في غاية الأهمية للنادي، لاسيما أن موعد ‏البطولتين يتزامن مع احتفاليات الاتحاد الإفريقي لكرة اليد باليوبيل الذهبي له، وهو ما يعكس أهمية وقيمة البطولتين التي تم إسناد تنظيمهما للنادي الأهلي.

وأضاف العوضي: «النادي الأهلي معقل البطولات، ودائمًا ما يبحث عن إضافة شكل مميز ‏ومختلف أثناء تنظيمه للفعاليات وكافة الأحداث الرياضية، وهو ما نسعى إليه خلال تنظيم ‏بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس «رجال وسيدات» وكأس السوبر الإفريقي «رجال ‏وسيدات»‏.

وواصل مدير عام النشاط الرياضي: «لدينا بنية أساسية قوية داخل النادي الأهلي، ‏ونسعى لتحقيق أقصى استفادة من البطولتين، وأمامنا خمسة أشهر لمواصلة التحضير ‏القوي لاستضافتهما، وأتمنى أن نحقق ما يليق باسم النادي الأهلي والدولة المصرية من خلال ‏خروجهما بالشكل اللائق والذي اعتاد عليه الجميع من الأهلي».‏

وأكد العوضي على أن فرق النادي سيتم تدعيمها قبل البطولتين وفقا لرؤية الجهاز الفني لكل ‏فريق.‏