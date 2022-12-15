7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 15/12/2022 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء أهمها حسام حسن يضع لائحة جديدة للمصرى ويطبق مبدأ الثواب والعقاب لتحسين النتائج، وستاد القاهرة يستضيف مباريات منتخب الشباب في بطولة أمم افريقيا، وخزينة الأهلى تنتعش بربع مليون دولار من مشاركة بدر بانون فى مونديال قطر.

حسام حسن يضع لائحة جديدة للمصرى ويطبق مبدأ الثواب والعقاب لتحسين النتائج

أعرب حسام حسن المدير الفني الجديد للنادي المصري، عن حزنه الشديد لتراجع مستوى الفريق بشكل ملحوظ منذ انطلاق الموسم الجارى

فيريرا يدرس إعادة روقا لوسط الزمالك أمام البنك الأهلى